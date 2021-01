Facebook ma zapłacić 4,7 mln dol. odszkodowania za skopiowanie pomysłu na jedną z funkcji

Udostępnij:

Facebook ma zapłacić 4,7 mln dolarów odszkodowania za skopiowanie funkcjonalności włoskiej aplikacji Faround – poinformował Reuters. Chodzi o możliwość znajdowania innych osób, sklepów czy restauracji znajdujących się blisko użytkownika, co jest analizowane na podstawie geolokalizacji.

Co interesujące, decyzja jest tylko podtrzymaniem wyroku, który zapadł w tej sprawie jeszcze w 2019 roku, jednak od tamtego czasu zdecydowano się zwiększyć wysokość odszkodowania. Wówczas Facebook miał zapłacić 350 tys. euro (czyli około 431 tys. dolarów), ale teraz jest już mowa o kwocie 3,83 mln euro (czyli ponad 4,7 mln dolarów).

Sprawa ciągnie się latami, bo do sądu trafiła jeszcze w 2013 roku. Właścicielem wymienionej aplikacji Faround jest firma Business Competence, która na jej stworzenie wydała około pół miliona euro i udostępniła ją użytkownikom wcześniej niż Facebook swój odpowiednik. Program pozwala znaleźć inne osoby korzystające z Facebooka, które znajdują się fizycznie blisko danego użytkownika.

Jak się okazało, Faround bardzo szybko zyskał popularność we Włoszech, ale równie szybko ją stracił, kiedy analogiczną funkcjonalność wprowadził sam Facebook. W skardze zarzucano Facebookowi, że obydwie aplikacje są "niezwykle podobne pod kątem funkcji i ogólnej struktury". W efekcie, w 2017 roku włoski sąd nakazał Facebookowi wyłączyć funkcję w pobliżu na terenie Włoch lub zapłacić na rzecz Business Competence 5 tys. euro za każdy dzień straty.

Kolejne rozprawy w tej sprawie doprowadziły do ostatecznego zwiększenia kwoty odszkodowania do wspomnianych 4,7 mln dolarów. Jak podał Reuters, cytując krótką wypowiedź rzecznika Facebooka, decyzja sądu już do niego dotarła i jest analizowana.

