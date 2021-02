Facebook na wojnie z fejkami o szczepionkach. Po latach przyzwolenia blokuje dezinformację

Udostępnij:

Facebook wprowadził nową, ważną zmianę w swojej polityce. Od teraz nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla dezinformacji na temat szczepionek, zarówno dla użytkowników, jak i reklamodawców.

Właściciel największej platformy społecznościowej będzie teraz usuwać wszystkie fake newsy o szczepionkach. Nowa polityka obejmuje wpisy użytkowników oraz płatne reklamy. Facebook ma zamiar szczególnie mocno prześwietlać strony facebookowe oraz grupy.

To właśnie one są instrumentalne w kreowaniu zamkniętych baniek informacyjnych (w tym przypadku dezinformacyjnych), które wmawiając im fałszywe informacje prowadzą do radykalizacji poglądów.

Według nowych zasad grupy będą musiały brać większą odpowiedzialność za treści. Jeśli w obrębie danej grupy dojdzie do wielokrotnego rozpowszechniania fake newsów - taka grupa zostania zamknięta.

Zmiany na Facebooku są kontynuacją coraz bardziej zdecydowanych działań, jakie miały już miejsce w grudniu 2020 r., gdy z portalu zaczęto usuwać treści, które obalili eksperci ds. zdrowia publicznego. Mówimy tutaj między innymi o nieprawdziwych informacjach takich, jak twierdzenie, że szczepionki zawierają mikroczipy, maseczki nie są w stanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się Covid-19 i tym, że 5G wywołuje infekcje koronawirusem.

Od teraz Facebook będzie również usuwał przeczące wiedzy naukowej twierdzenia, że Covid-19 jest produktem stworzonym w laboratorium, a szczepionki nie są skuteczne w zapobieganiu choroby i jest bezpieczniej przechorować na Covida niż otrzymać szczepionkę.

To jednak nie koniec - z platformy mają również zniknąć kłamstwa o tym jakoby szczepionki powodowały autyzm. To ostatnie twierdzenie zostało już obalone w roku 2010, gdyż spreparował je Andrew Wakefield, który został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lekarskiego. Jak widać jednak - kłamstwo w internecie może sobie dobrze prosperować.

Zapowiadane zmiany mają obowiązywać od teraz ze skutkiem natychmiastowym na Facebooku i Instagramie. Trudno jednak oczekiwać, że znikną stamtąd od razu wszystkie fake newsy.

Dezinformację trudno jest odwrócić, a próby dokonania tego mogą skończyć się z odwrotnym skutkiem. Jest to jednak krok w dobrym kierunku - szkoda tylko, że Facebook pozwalał pielęgnować alternatywną rzeczywistość przez tyle lat, zanim kierownictwo zrozumiało, jak bardzo jest ona szkodliwa.