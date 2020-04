Facebook pomaga koordynować pomoc osobom na kwarantannie i walczyć z koronawirusem

Udostępnij:

Od końca marca można korzystać z Community Help na Facebooku. Funkcja weszła już także do Polski. Każdy może poprosić o pomoc lub ją zaoferować. Zakupy, wolontaryjna dystrybucja żywności, datki na organizacje charytatywne… W zasadzie każda forma wsparcia.

Stara funkcja, nowe zastosowanie w obliczu pandemii

Community Help nie jest zupełną nowością. Wdrożono ją w 2016 roku w obliczu pomocy przy klęskach żywiołowych, ale teraz Community Help startuje w coraz to nowych regionach, ma pomóc w małych i dużych sprawach związanych z obecną pandemią wirusa SARS-CoV-2. Nigdy wcześniej Facebook Community Help nie był wykorzystywany na taką skalę.

Jak można przeczytać w informacji prasowej portalu - "Bazuje ona na istniejących narzędziach reagowania kryzysowego na Facebooku, mających na celu maksymalne ułatwienie ludziom podejmowania działań i uzyskiwania pomocy w nagłej potrzebie." Możecie znaleźć ją na specjalnej podstronie Facebooka.

fot. Materiały prasowe Facebook

Jeśli macie możliwość pomóc innym w tak wielkim kryzysie, nawet zwykłą chęcią zrobienia zakupów dla osoby starszej czy na kwarantannie, to narzędzie pozwoli znaleźć potrzebujących. Lub z drugiej strony - kogoś kto może pomóc właśnie wam. Innym kanałem jest chociażby aplikacja SMS Shopping for a Senior.

Agregator informacji o koronawirusie na Facebooku wciąż się rozwija

Facebook podkreśla też, że ciągle rozwija swoje centrum informacji związanych z koronawirusem, którego notuje się już ponad 5200 przypadków zarażeń w samej Polsce. Jest dostępne pod adresem www.facebook.com/covid19 w 30 krajach, a wkrótce dołączą do niego kolejne. Oczywiście Polska jest już na liście.

Inicjatywa cieszy się dużym sukcesem. "Dotychczas ponad miliard osób zostało skierowane do informacji z zasobów organów służby zdrowia za pośrednictwem Centrum informacji oraz powiadomień edukacyjnych na Facebooku i Instagramie, a ponad 100 milionów z nich kliknęło w nie, aby dowiedzieć się więcej bezpośrednio z tych źródeł."

