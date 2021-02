Facebook popełnia fatalną pomyłkę. Chciał chronić homoseksualistów, a ocenzurował...jedzenie

Udostępnij:

Całą historię nagłośniła Linda Beech, administratorka grupy dyskusyjnej o nazwie "Pensnett, Brierley Hill and Black Country Now And Then History Group". To właśnie tam od wielu lat dzieli się ona historiami i przepisami kulinarnymi związanymi z angielskim regionem Midlands. Niewiele brakowało, żeby niedawno zrobiła to po raz ostatni.

Wszystko za sprawą opisu dania charakterystycznego dla wspomnianego regionu, a także dla południowej i środkowej Walii. Mowa o słynnej potrawie Faggots and peas, czyli zawiniętych w bekon klopsikach zrobionych z mielonego mięsa i podrobów, głównie wieprzowych, podanych z zielonym groszkiem i puree ziemniaczanym.

Tradycyjne brytyjskie danie padło ofiarą cenzury Facebooka. Jak informuje serwis BBC, decyzja najpopularniejszego na świecie portalu społecznościowego miała ścisły związek ze słowem "faggot", które w języku angielskim jest również obraźliwym określeniem homoseksualnych mężczyzn. Algorytm uznał je więc za niestosowne i zareagował.

Okazało się, że algorytm omyłkowo wykrył aż 34 przypadki złamania zasad na grupie od 2016 roku. Wtedy też poinformowano jej założycielkę, że "Pensnett, Brierley Hill and Black Country Now And Then History Group" grozi całkowita likwidacja. Kobieta przyznała, że po tej informacji przeżyła bezsenną noc.

Po interwencji Lindy Beech, Facebook przyznał, że doszło do pomyłki. - Nasz system popełnił tu absolutny błąd - potwierdziła rzeczniczka serwisu, przepraszając za niecodzienny incydent.