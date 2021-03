Facebook pracuje nad urządzeniem do kontrolowania obiektów w VR

Udostępnij:

Praca nad możliwością jeszcze bardziej zaawansowanego VR-a przyświeca wielu firmom. Facebook postanowił do nich dołączyć ze swoim urządzeniem, które zgodnie z jego informacjami, ma pozwolić użytkownikom na kontrolowanie obiektów znajdujących się w wirtualnym świecie.

Zgodnie z informacjami portalu Learning English, sprzęt miałby być noszoną na nadgarstku opaską, skorelowaną z okularami VR. Facebook utrzymuje, że technologia pozwoli użytkownikom wejść do wirtualnych światów, w których mogliby kontrolować różne obiekty za pomocą ruchów palców. W ten sposób mogliby oni, na przykład, teleportować się do domu swoich bliskich by móc się z nimi spotkać pomimo panującej pandemii.

fot. Facebook

Facebook stwierdził, że największym problemem przy wymyślaniu jak zaprojektować odpowiednie urządzenie, było stwierdzenie jak najkorzystniej dałoby się nim sterować okularami AR. Firma wiedziała, że tego rodzaju sprzęt powinien być łatwy w użyciu, a także wygodny w noszeniu, dlatego wybór padł na zaprojektowanie odpowiedniej opaski na rękę.

Learning English informuje, że opaska będzie wykorzystywać elektromiografię lub EMG do tłumaczenia ruchów dłoni na informację zrozumiałą dla urządzenia. W ten sposób czujniki będą w stanie przekształcić sygnały na odpowiednie ruchy w świecie wirtualnym.

Firma jest przekonana, że w ciągu 5 do 10 lat będzie w stanie dostarczyć użytkownikom prawdziwe okulary VR, które pozwolą im, przy użyciu wspomnianej opaski, dokonywać interakcji w świecie wirtualnym. Jak więc widać, konkretna data zakończenia projektu nie jest znana. Należy więc czekać na dokładniejsze dane ze strony Facebooka. Póki co, pomysł na urządzenie można poznać na techowym blogu Facebooka.