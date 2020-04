Facebook stworzył nową aplikację dla par – póki co tych z USA i Kanady

Udostępnij:

Tuned to nowa aplikacja stworzona specjalnie z myślą o parach, którą zespół z Facebooka "po cichu" udostępnił na pierwszych rynkach. Program jest w zasadzie komunikatorem, który daje dwóm korzystającym z niego osobom prywatną przestrzeń do wymiany wiadomości, zdjęć czy muzyki. To nietypowe podejście do komunikacji, które może się jednak przydać – szczególnie w dobie zagrożenia koronawirusem.

Jak dowiadujemy się z opisu w App Store, Tuned pozwala połączyć się z kontem Spotify, by udostępniać sobie piosenki i muzykę, wysyłać notatki głosowe, zdjęcia i inne elementy oraz oczywiście korzystać z czatu doposażonego w naklejki i reakcje. Całość jest więc swego rodzaju modyfikacją Messengera – tyle, że stworzoną z myślą o komunikacji tylko z jedną osobą i opakowaną w zupełnie inny, bardziej minimalistyczny interfejs.

Tuned to nowa aplikacja dla par ceniących sobie aktywne życie w social mediach, źródło: App Store.

Sądząc po zrzutach ekranu i opisie, aplikacja przypadnie do gustu przede wszystkim najmłodszym użytkownikom, którzy dużą część swojego "sieciowego życia" spędzają w mediach społecznościowych. Wyobrażam sobie, że szczególnie niepełnoletnie osoby, szukające sposobu na kontakt ze swoją być może pierwszą miłością, znajdą tu funkcje, które sprostają ich oczekiwaniom.

Na tę chwilę program jest dostępny tylko na iOS-a, co więcej wyłącznie dla użytkowników z USA i Kanady. Nie wiadomo też czy i kiedy pojawi się w wersji na Androida, ani czy planowane jest rozszerzenie dostępności na kolejne kraje. Warto jednak pamiętać, że w ten sposób wprowadzanych jest na rynek wiele nowości. Można się więc spodziewać, że jeśli pomysł okaże się trafiony, z czasem aplikacja trafi do użytkowników z innych krajów i pojawi się również w wersji na Androida.