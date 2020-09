Facebook uderza w Apple. Chce, aby Messenger był domyślnym komunikatorem w iOS

Udostępnij:

Facebook po raz kolejny mocno skrytykował Apple. Twierdzi, że użytkownicy systemu iOS powinni mieć możliwość ustawienia domyślnego komunikatora do wysyłania wiadomości. "Generalnie i tak wszystko zmierza w tym kierunku" - mówi Stan Chudnovsky.

W ciągu ostatnich tygodni Apple znajduje sobie coraz więcej wrogów. Nadal trwa kryzys związany z usunięciem Fortnite (Epic Games) z marketu AppStore, a Facebook również dolał oliwy do ognia w tej sprawie. Chodzi o politykę Apple w stosunku do zakupów dokonywanych w aplikacjach, na których firma nie zarabia. Teraz wiceszef serwisu w rozmowie z The Information znów nie szczędził ostrych słów.

W iOS 14 pojawiły się spore zmiany, które sugerują, że Apple jednak ugina się pod naciskami ze strony konkurencji. Facebook ośmielony tą sytuacją próbuje ugrać jeszcze więcej. Chcą, aby Messenger mógł stać się domyślnym narzędziem do wysyłania wiadomości przez iPhone'y. W Androidzie taka opcja istnieje już od dawna.

Messenger jako domyślny komunikator w iOS – Facebook o tym śni

"Uważamy, że ludzie powinni mieć możliwość wyboru różnych aplikacji do wysyłania wiadomości" - powiedział The Information Stan Chudnovsky, wiceprezes Facebooka. W rozmowie zarzucał też Apple'owi, że firma nie daje równych szans innym deweloperom pod względem przestrzeni SMS. Zdecydowanie tam dominują i nie jest to sprawiedliwe rozwiązanie - twierdzi Chudnovsky.

Facebook od lat próbuje zmienić zdanie Apple właśnie na ten temat. Firma pozostaje jednak nieugięta w tej kwestii. Chudnovsky sądzi, że "generalnie i tak wszystko zmierza w tym kierunku", więc nie ma sensu dłużej się kłócić. Powiedział, że gdyby Apple przyjęło podejście takie jak ma Google w kwestii Androida, "pozwoliłoby to nam sprawiedliwie konkurować tam, gdzie dominuje iOS".

Dwa dni wcześniej stworzono koalicję App Fairness, w której skład weszły Tile, Spotify i Epic Games. Pomimo wcześniejszej krytyki przeciwko Apple, Facebook nie dołoży swoich pięciu groszy w tej sprawie. Natomiast przedstawiciele App Fairness popierają firmę Zuckerberga w kwestii zniesienia monopolu w iOS na domyślny komunikator.