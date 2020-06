Facebook usunął prawie 200 kont, z których zachęcano do protestowania – także z bronią

Udostępnij:

Facebook stara się dbać o bezpieczeństwo w USA, przez co w ostatnim czasie usunął prawie 200 kont powiązanych z grupami namawiającymi do czynnego protestowania, w części przypadków z użyciem broni. Chodzi wciąż o konsekwencje śmierci George'a Floyda w Minneapolis, od której mijają 2 tygodnie, a wpłynęła ona na zachowanie między innymi wielu firm, także z branży technologicznej – z jej powodu m.in. przesunięto premierę Androida 11.

O szczegółach działań Facebooka poinformował serwis AP News. Jak się okazuje, usunięte konta były aktywne na samym Facebooku oraz Instagramie i powiązane z hejterskimi grupami Proud Boys oraz American Guard. Te zostały już wcześniej usunięte z serwisów z powodu naruszeń zasad o mowie nienawiści, ale administratorzy dokładniej obserwowali powiązanych z nimi użytkowników. Zadziałali, gdy tylko zaobserwowali niepokojące działania.

Faceboook nie ujawnił wielu szczegółów. Wiadomo tylko, że usuniętych kont było około 190. Jak wytłumaczył Brian Fishman, dyrektor ds. przeciwdziałania terroryzmowi i polityce organizacji niebezpiecznych na Facebooku, administratorzy zauważyli, że członkowie chcą namówić większą grupę osób do fizycznego uczestnictwa w protestach w USA. Decydującym aspektem był najpewniej fakt, że namawiano także do gotowości do użycia broni.

W tym momencie można tylko zakładać, że tego typu blokad pojawi się z czasem jeszcze więcej. Facebook zapowiedział również w ostatnim czasie dwie inne akcje, w ramach których usuwane są fałszywe konta tworzone w celu manipulowania opinią publiczną w Iraku i Afryce.

Facebook na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.