Facebook wprowadza nowe bug bounty. Hacker Plus będzie polegać na rywalizacji

Udostępnij:

Pod koniec ubiegłego tygodnia Facebook wprowadził nowy rodzaj programu bug bounty. Został podzielony na kilka grup, których nazewnictwo brzmi jak żywcem ściągnięte z tytułów e-sportowych. Program nazwano "Hacker Plus".

Facebook wprowadził nowy program typu bug bounty, który ma być pierwszym tego typu pomysłem na świecie. Ma działać tak, aby zachęcać deweloperów do rywalizacji. Poza tym, właściwie niewiele będzie się różnić od typowego bug bounty. Poszukiwacze błędów należący do programu Hacker Plus będą uzyskiwać dodatkowe premie, jeśli będą częściej znajdować luki.

Program będzie podzielony na pięć lig: brąz, srebro, złoto, platynę i diament. To nazewnictwo typowe dla gier e-sportowych (np. League of Legends). Wszyscy deweloperzy, należący już do bug bounty Facebooka, i którzy w ciągu ostatniego roku zgłosili błąd, będą przypisani do odpowiedniej ligi. Otrzymają odpowiednią punktację na podstawie liczby i poziomu zagrożenia bugów.

Im wyższa ranga, tym większe będą także premie. Badacze należący do brązowej ligi otrzymają 5 proc. premii do każdego wykrytego błędu. Członkowie diamentowej dostaną już 20 proc. bonusu do nagrody. Co więcej, ci najlepsi uzyskają także ekskluzywny dostęp do różnych konferencji hakerskich, takich jak F8 Facebooka czy DEFCON.

fot. Facebook

Każdy z użytkowników Facebooka może próbować swoich sił. Rangi, zgłoszenia i wszelkie informacje, można znaleźć pod tym adresem. Można tam również śledzić swój progres w zdobywaniu kolejnej ligi. Program Hacker Plus wraz z dodatkowymi premiami do nagród ruszył już 9 października 2020 roku.