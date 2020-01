Faktura XL

Pobierz program

FakturaXL to program do fakturowania i księgowości online, który w wersji bezpłatnej pozwala na wystawienie co miesiąc 10 dokumentów (wersja nielimitowana to koszt 8zł/mc). W ramach programu wystawić można aż 34 rodzaje faktur i dokumentów m.in. Faktury VAT, bez VAT, Korekty, Paragony, Faktury zaliczkowe i końcowe, faktury Marża, Proforma, z mechanizmem podzielonej płatności (MPP), Faktury WDT, Noty księgowe i korygujące, dowody wpłat KP i KW. Dostępne są też Wezwania do zapłaty i druki Zamówienia.