Faktura-JPK to program do wystawiania faktur z obsługą magazynu i JPK, powstały na bazie sprawdzonej Faktury-NT, pobranej z naszego katalogu kilkanaście tysięcy razy. W stosunku do swojego pierwowzoru jest pozbawiony obsługi niektórych bardziej wyrafinowanych funkcji, oddaje jednak bogactwo funkcji umożliwiających wystawianie najprzeróżniejszych faktur oraz, co istotne, jest dostępny dla czytelników portalu dobreprogramy całkowicie za darmo (szczegóły poniżej)!