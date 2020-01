Faktury Express 2020

Pobierz ​program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Najnowsza wersja prostego w obsłudze ale rozbudowanego programu do fakturowania.

Faktury Express umożliwiają wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży, z możliwością definiowania ich wyglądu i w różnych walutach. Program umożliwia prowadzenie rejestru sprzedaży, wystawionych faktur, kontrahentów, towarów a nawet sprzedawców (jedna licencja programu pozwala na wystawianie dokumentów przez kilka firm). W programie zawarto też kilka pomocnych funkcji: moduł kasowy (z opcją wydawania reszty), moduł wydruku przelewów (automatycznie do faktury ale również do ZUS i US), a także obsługę kodów kreskowych towarów.

Od wersji 6 program został oparty na nowej bazie danych - Firebird. Inne nowości to m.in. grupy kontrahentów, towarów, paragony, automatyczne wyliczanie ilości towaru, faktury zaliczkowe, faktury VAT marża, kursy walut z NBP, a także drukowanie kopert.