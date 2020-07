Pobierz program

Gra Fallout 4 to zdobywczyni ponad dwustu nagród i niezwykle ambitny projekt Bethesda Game Studios. Gracz wcieli się tu w jedynego ocalałego z Krypty 111 i wkroczy w świat zupełnie zniszczony wojną atomową. Od tego momentu każda chwila będzie walką o przetrwanie, a decyzje gracza zadecydują o tym, jak potoczą się dalsze losy protagonisty.

Rozgrywka w Fallout 4

Podczas krótkiego wstępu gracz otrzyma możliwość stworzenia swojej postaci, wybrania jej płci, dokonania zmian w wyglądzie zewnętrznym oraz oczywiście wybrania głównych trzech umiejętności stanowiących jej, swego rodzaju, profesję. Po wprowadzeniu, bohater wyjdzie ze schronu przeciwatomowego i będzie musiał zmierzyć się z nowym, postapokaliptycznym światem.

Głównym celem protagonisty będzie przede wszystkim odnalezienie członków swojej rodziny, ale ogrom swobody na którą postawili twórcy sprawia, że tak naprawdę od gracza zależy, jak potoczy się rozwój fabuły. W Fallout 4 czeka rozbudowany, otwarty świat z masą ciekawych lokacji, postaci i misji, tylko czekających na odkrycie przez głównego bohatera.

Twórcy dają graczom szansę, aby nie kroczyć po ścieżce przygody samemu. Będzie można przygarnąć psa lub połączyć siły z innymi postaciami, którym w czasie rozgrywki można wydawać polecenia.

Z poprzednich serii Fallout wrócił tu system S.P.E.C.I.A.L., który stanowi o atrybutach, umiejętnościach i specjalnych zdolnościach postaci. Nie brakuje też asystenta celowania V.A.T.S., który ułatwia oddanie dokładnego strzału w przeciwnika.

Fallout 4: Game of the Year Edition to nie tylko w pełni zaktualizowana gra Fallout 4, ale również komplet sześciu dodatków wzbogacających rozgrywkę o nowe treści: Nuka-World, Vault-Tec Workshop, Contraptions Workshop, Far Harbor, Wasteland Workshop i Automatron.

W grze Fallout 4 (i dodatkach) pojawia się niecenzuralne słownictwo oraz występuje przemoc, dlatego została ona zakwalifikowana jako nieodpowiednia dla osób poniżej osiemnastego roku życia.

Minimalne wymagania systemowe: