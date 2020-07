Pobierz program

Fallout: New Vegas to zdaniem wielu fanów cRPG jeden z najlepszych przedstawicieli tego gatunku. Produkcja studia Obsidian Entertainment wydana przez firmę Bethesda Softworks nie jest oczywiście pozbawiona wad, ale oferuje niezapomniane doświadczenia.

Apokalipsa z innej perspektywy

W odróżnieniu od gier Fallout, Fallout 2 i Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, w których wydarzenia ukazano w rzucie izometrycznym, Fallout: New Vegas stanowi rozwinięcie pomysłów z Fallout 3, oferując możliwość obserwowania wirtualnego świata z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby, tak samo jak chociażby w The Elder Scrolls V: Skyrim.

Zupełnie nowe lokacje

Fallout: New Vegas to gra, której akcja toczy się w postapokaliptycznym Vegas. Odwiedzamy zarówno Pustkowia Mojave, sprawdzamy co się stało w okolicy neonów New Vegas, a także działamy w wielu innych miejscach miasta zamieszkiwanego przez różnorodne frakcje, które walczą między sobą o wpływy. Gracz niejednokrotnie będzie musiał podejmować trudne decyzje, by przetrwać w tym niebezpiecznym świecie przyszłości.

Ale to nie wszystko

Nowe Vegas to nie tylko nowa mapa, ale i mnóstwo nowości względem Fallouta 3. Gra oddaje do dyspozycji między innymi więcej opcji w zakresie kontrolowania swoich towarzyszy, a także pozwala na zbieranie punktów reputacji. Również system walki doczekał się licznych ulepszeń, a konsekwencją tego jest obecność dodatkowych rodzajów broni. Jest ich dwa razy więcej niż w „trójce”.

Najważniejsze cechy:

gra cRPG w otwartym świecie Nowego Vegas

różnorodne, postapokaliptyczne lokacje

wiele istotnych nowości względem Fallouta 3

rozbudowany system walki i rozwoju postaci

klimatyczna oprawa audiowizualna

Minimalne wymagania sprzętowe gry Fallout New Vegas: