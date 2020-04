Falstart WHO. Aplikacja COVID-19 zniknęła równie szybko, co się pojawiła

Udostępnij:

Spieszmy się instalować koronawirusowe aplikacje, tak szybko odchodzą.

W marcu sieć obiegła informacja, że Światowa Organizacja Zdrowia pracuje nad aplikacją będącą źródłem informacji na temat koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Początkowo miała się nazywać WHO My Health, ale w międzyczasie postawiono na bardziej wymowne WHO COVID-19.

Aplikacja WHO COVID-19 trafiła do Google Play i zniknęła z Google Play

W połowie kwietnia apka była już gotowa do pobrania, ale tylko przez moment. W chwili pisania tego tekstu nie jest już dostępna.

Jak dowiedział się Android Police, WHO zaliczyło falstart. Program znajduje się w fazie zamkniętych beta testów i na razie nie wiadomo, kiedy się zakończą. Tymczasem organizacja zachęca do odwiedzania tej strony internetowej.

WHO COVID-19 / androidpolice.com

Do czego w ogóle ma służyć wspomniana aplikacja? WHO COVID-19 ma agregować wskazówki dotyczące ochrony zdrowia, aktualne raporty i statystyki zachorowań, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz rady dla podróżujących.

Taka aplikacja zdaje się być potrzebna

Gdy wybuchła pandemia koronawirusa, wielu niekoniecznie uczciwych deweloperów zwęszyło okazję na łatwy zarobek. Sklepy z aplikacjami zostały zalane płatnymi, często marnej jakości apkami, wykorzystującymi zamieszanie.

Google postanowił ukrócić ten proceder. Przede wszystkim programy związane z koronawirusem nie mogą być w żaden sposób monetyzowane, dzięki czemu spadła pokusa tworzenia lewych narzędzi. Poza tym wyszukiwarka Google Play promuje wyłącznie apki stworzone przez organizacje rządowe. Po wpisaniu haseł "koronawirus" czy "COVID-19" pojawiają się jedynie takie programy jak Kwarantanna domowa czy mObywatel.

Miejmy więc nadzieję, że Światowa Organizacja Zdrowia jak najszybciej uwinie się z przygotowaniem narzędzia będącego cennym źródłem sprawdzonych informacji.

