Fałszywa aplikacja Pornhub to trojan bankowy – kradnie dane kart płatniczych

Udostępnij:

Przeglądając aplikacje mobilne warto unikać nieoficjalnych źródeł i w przypadku Androida instalacji plików APK nieznanego pochodzenia. Kolejnym przykładem oszustwa bazującego na łatwowierności użytkowników jest aplikacja oferująca rzekomo dostęp do materiałów pornograficznych i wykorzystująca wizerunek serwisu Pornhub.

Jak zwrócono uwagę na Twitterze, w rzeczywistości program jest tylko otoczką dla trojana bankowego BlackRock. Kiedy użytkownik zdecyduje się pobrać aplikację, już przy pierwszym uruchomieniu poprosi go ona o uprawnienia, które powinny budzić spore podejrzenia. Program chce "śledzić aktywność użytkownika", w praktyce przechwytując ekran i przesyłając dane do przestępców.

Can't imagine that anyone would enable PornHub app to "Observe your actions" permission



It's a BlackRock banking Trojan.

C2: https://veles. ug/ pic.twitter.com/qhcikL7Ood — Lukas Stefanko (@LukasStefanko) February 5, 2021

W ten sposób uzyskują oni dostęp do danych karty płatniczej ofiary. Ich wprowadzenie ma być bowiem konieczne, by uzyskać dostęp do pornograficznych materiałów. Późniejsze wykonanie płatności na koszt ofiary również nie jest wyzwaniem – kod zabezpieczający, który zostanie wysłany SMS-em, także zostanie odczytany przez fałszywą aplikację i przesłany dalej.

Co istotne, na tej samej zasadzie można wymagać zalogowania się do bankowości internetowej, co otwiera drogę do jeszcze większej szkody. Sprawcy mogą w ten sposób zyskać dostęp do konta w banku ofiary i w praktyce pozbawić ją życiowych oszczędności. Warto zatem na każdym kroku mieć się na baczności i nie zakładać z góry, że uprawnienia wymagane przez konkretne aplikacje są faktycznie niezbędne do ich działania.