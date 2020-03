Pobierz pr​ogram

FantaMorph to oferujące szerokie spektrum możliwości narzędzie graficzne do morfingu, pozwalające tworzyć animacje, w których jeden z obiektów płynnie przemienia się w inny.

Zważając na oferowane możliwości program ten jest banalnie prosty w obsłudze, na co wpływa z pewnością intuicyjny interfejs graficzny oraz niektóre mechanizmy, mające za zadanie wspomagać użytkownika w tworzeniu projektów animacji. Mowa m.in. o opcji automatycznej detekcji twarzy na fotografiach, która poza dużym uproszczeniem pracy pozwala również zaoszczędzić czas użytkownika. FantaMorph daje oczywiście możliwość ręcznego ustalania siatki punktów i definiowania ich zależności pomiędzy dwoma zdjęciami, co z kolei pozwala ulepszyć efekt wyjściowy animacji.

Na wstępie, po uruchomieniu programu należy wczytać 2 zdjęcia, które wykorzystane zostaną do morfingu. Pierwsze z nich wykorzystywane będzie na początku animacji, a drugie stanowić będzie efekt końcowy, czyli to co zobaczymy po płynnej przemianie. Jeśli którakolwiek z wczytanych fotografii posiada jakieś niedoskonałości to usuniemy je z pomocą FantaMorph. Wśród oferowanych narzędzi do edycji grafiki znajdziemy m.in. funkcję przycinania, rotacji czy zarządzania podstawowymi parametrami obrazu (jasność, kontrast itp.). Nie zabrakło również ciekawych efektów i filtrów, które dodatkowo uatrakcyjnią tworzone przez nas animacje.

Do dyspozycji użytkownika pozostaje także zestaw nieco bardziej zaawansowanych i złożonych narzędzi do zarządzania sekwencjami animacji czy też ilością wyświetlanych klatek na sekundę. Aplikacja oferuje aż 7 trybów morfingu, obsługując przy tym na wejściu najpopularniejsze formaty plików graficznych oraz wideo - BMP, JPEG, TIFF, PNG, PSD, TGA, PCX, GIF, WMF, EMF i AVI. Efekty naszej pracy z kolei wyeksportujemy do formatów BMP, JPEG, TIFF, PNG, TGA, PCX, GIF, a także AVI, QuickTime, SWF, HTML, wygaszaczy ekranu lub samodzielnych plików wykonywalnych EXE.

