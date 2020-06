Pobierz program

Far Cry Primal to poboczna odsłona bestsellerowego cyklu pierwszoosobowych gier akcji firmy Ubisoft, która oferuje zupełnie nowy świat, ale bazuje na mechanice rozgrywki zaproponowanej przez francuskie studio w Far Cry 4.

Kiedyś to było!

Far Cry Primal nie jest dynamiczną strzelanką FPP, bowiem akcja toczy się w czasach prehistorycznych. Jako człowiek pierwotny z epoki kamienia łupanego musimy zebrać odpowiednie przedmioty, dzięki którym uda nam się stworzyć prymitywną broń – w naszym ekwipunku znajdziemy między innymi włócznię oraz łuk, czyli narzędzia pozwalające nam zapolować na zwierzynę czy też rozprawić się z napotkanymi przeciwnikami.

Otwarty świat!

Podobnie, jak w innych grach z cyklu Far Cry, także w Far Cry Primal do naszej dyspozycji oddano wielką mapę, na której znajdziemy misje główne, zadania poboczne i wiele opcjonalnych aktywności. Możemy po prostu śledzić wydarzenia fabularne lub też zająć się wykonywaniem questów nieobowiązkowych.

Tylko dla jednego gracza

Far Cry Primal nie posiada trybu multiplayer. Autorzy w całości skupili się na zaprojektowaniu rozbudowanej kampanii. Warto również dodać, że – tak samo jak w innych częściach serii – zadbano o wysokiej jakości w pełni trójwymiarową oprawę graficzną. Na uwagę zasługują przede wszystkim starannie wykonane, pełne szczegółów modele prehistorycznych zwierząt.

Najważniejsze cechy:

gra akcji z perspektywy pierwszej osoby

historia osadzona w epoce kamienia łupanego

wielki świat do eksploracji

różnorodne zadania główne oraz misje poboczne

rozbudowany system craftingu

wysokiej jakości oprawa graficzna

Minimalne wymagania sprzętowe gry