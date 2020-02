Pobierz ​program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Far Manager jest interesującym, dostępnym zupełnie za darmo menadżerem plików uruchamiającym się z wiersza poleceń i wizualnie bardzo przypominającym legendarnego Norton Commandera z czasów kiedy prym wiódł system MS-DOS.

Poza łudzącym podobieństwem Far Manager oferuje w zasadzie wszystko to, co jego wielki poprzednik, ale ze wsparciem dla wielu współczesnych udogodnień, takich jak chociażby możliwość obsługi programu za pomocą myszki. Jak na menadżera plików przystało możemy za jego pomocą swobodnie i w prosty sposób organizować zebrane na komputerze pliki i foldery: zmieniać nazwy, kopiować, edytować. Znajdziemy w programie także funkcje wyszukiwania, drukowania, integrację z powłoką systemową Shell i nie tylko.

Far Manager to jednak nie tylko funkcjonalny menadżer plików oraz okazja do wspominania czasów minionych. Program posiada możliwość instalowania wtyczek rozszerzających możliwości aplikacji. Wśród obecnie dostępnych pluginów wymienić warto chociażby Hex Editor, przeglądarkę wydarzeń systemowych, dodanie obsługi protokołu FTP i wiele, wiele innych.