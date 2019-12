Pobierz program

Farbar Recovery Scan Tool (w skrócie FRST) to zaawansowane narzędzie przeznaczone do diagnozowania i usuwania infekcji z komputerów, na których nie jest możliwe uruchomienie systemu operacyjnego. Przystosowane ono zostało do uruchamiania z poziomu środowiska Windows Recovery Environment (WinRE), umożliwiającego m.in. diagnozę i naprawę systemów Windows z rodziny XP/Vista/7/8/10.

Oprogramowanie stworzone zostało do walki z szkodliwym oprogramowaniem na uszkodzonych, bądź niemożliwych do uruchomienia systemach Windows. Umożliwia ono przeskanowanie komputera i stworzenie loga, zawierającego informacje o typowych dla malware punktach ładowania. Analizuje ono wszystkie komponenty startowe systemu w poszukiwaniu infekcji, dając tym samym możliwość niwelowania trudnych do usunięcia z użyciem standardowych aplikacji zabezpieczających szkodników, np. blokujących start środowiska Windows.

Farbar Recovery Scan Tool podczas swojego działania pozwala na tworzenie specjalnych logów, mogących zawierać informacje o takich komponentach jak rejestr systemowy, usługi i procesy, sterowniki urządzeń oraz biblioteki DLL. Z jego poziomu wyszukamy także dowolne zdefiniowane przez użytkownika pliki. Do usuwania wykrytych problemów służy opcja 'Fix', która bazuje na stworzonych wcześniej przy użyciu narzędzia logach.