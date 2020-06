FastStone Image Viewer 7.5

19.02.2020 22:20 • Recenzja do wersji 7.4

Recenzja, jaką kol. @Krzysztof. zamieścił rok temu, jeszcze do wersji 6.9, zasadniczo zaprezentowała wszystko to, co najważniejsze, za co mu dziękuję, więc nie widzę sensu tego powtarzać, mimo, że aktualnie funkcjonuje już wersja 7.4.

A zatem to, co napisałem poniżej, będzie jedynie uzupełnieniem jego wpisu o kilka moich własnych refleksji. Ale, że moja fascynacja aplikacją ma swoją historię, więc spróbuję ją w skrócie opowiedzieć, bo jest istotna.

Zacznę od tego, że przez szereg lat korzystałem z przeglądarki ACDSee 5.0, którą zainstalowałem jeszcze pod Windows XP. Jako pasjonat fotografii chciałem mieć przeglądarkę, która uruchamiałaby się w trybie pełno ekranowego przeglądu plików graficznych, zlokalizowanych w wybranym folderze.

ACDSee ten warunek spełniał, a poza tym układ jego interfejsu zawierał to, czego potrzebowałem i nie był przeładowany: drzewo katalogów (folderów), okno miniaturek i podgląd zaznaczonego obrazka w trybie nieco powiększonym. Aplikacja była świetna, ale jakoś tak się stało, że wraz upływem lat zaczęła coraz wolniej pracować, mimo kilku reinstalacji. Zwolniło wszystko tak, że zacząłem się rozglądać za czymś innym. Ale nie zachwycił mnie ani Irfanview, ani Xnview, i chyba jeszcze coś próbowałem. Żadna z nich nie pasowała do moich przyzwyczajeń z ACDSee, z których nie chciałem rezygnować.

I wtedy przypadkiem trafiłem na Fast Stone Image Viewer. I okazało się to strzałem w dziesiątkę. FSIV spełniał minimum moich potrzeb z ACDSee, ale poszedł znacznie dalej w rozwoju. A był to jednocześnie moment, gdy pożegnałem się z Windows XP (padła płyta główna i… licencja) i przeszedłem na Windows 7x64. Okazało się, że za jednym zamachem straciłem także mój ulubiony edytor graficzny Picture Publisher 7 z uwagi na jakąś niezgodność z Windows 7. I tę pustkę chciałem zapełnić czymś dobrym.

A FastStoneIV okazał się jednocześnie i wspaniałą przeglądarką do grafik i był wyposażony w dość zaawansowany korektor do zdjęć. I także, jak ACDSee, posiadał prosto wywoływany przegląd zdjęć w trybie pełno ekranowym. A ponadto pokaz w trybie slide show z możliwością dodania podkładu muzycznego. Nie będę oczywiście powtarzał tego, co napisał o edytorze @Krzysztof., ale dodam jeden szczegół, którym edytor korekcyjny FSIV różnił się na plus, od innych prostych, popularnych programów do edycji, jakie wypróbowałem wcześniej. Chodzi o możliwość wykonania korekty, tak jasności, jak i kolorów, w trzech poziomach tonalnych (wysokie światła, tony średnie, cienie). Programy proste posiadają tę korektę zazwyczaj jedynie dla całości zakresu tonalnego. W FSIV kolorem i jasnością można operować w trzech poziomach, co przynosi świetne efekty, gdy czegoś trzeba dodać, lub ująć, ale np. tylko w cieniach, nie ruszając innych poziomów.

Raczej słaba jest w FSIV korekta szumów. No i nie ma aplikacja tak ważnych korekt geometrii, jak dystorsje i aberracje oraz zbieżności (perspektywa). Nieźle działa wyostrzanie, ale pod warunkiem, że nieostrość jest naprawdę minimalna.

Przy zdjęciach taką dodatkową ważną dla mnie funkcją okazała się deska kreślarska, a głównie możliwość dodania napisów (u mnie najczęściej dat). Ale możliwość nałożenia na zeskanowany dokument (tekst, obraz) ramki, lub dodania podkreślenia w dowolnym kolorze też bywa przydatna.

Program jest wyposażony w kreator pokazu slajdów. Dzięki niemu można z dowolnego zbioru zdjęć wykonać slide show (także z muzyką w tle) i zapisać go do pliku exe. W ten sposób można taki pokaz przesłać potem do obejrzenia komuś, kto w komputerze nie ma nawet zainstalowanego FSIV. Slide show uruchomiony, tak doraźnie, jak poprzez kreator pokazu, pozwala na ustawienie czasu wyświetlania pojedynczych obrazków oraz dodać różne przejścia pomiędzy kolejnymi obrazkami, a jest ich ponad sto pięćdziesiąt, co podnosi poziom estetyki.

Aplikacja umożliwia podgląd plików RAW (tylko podgląd). No, ale RAW-y trzeba wywoływać już innym programem. A mój faworyt to RawTherapee, który jednocześnie uzupełnia obróbkę (także dla jpg-ów) w tym, z czym FastStone IV radzi sobie gorzej, tj. z balansem bieli, odszumianiem, lub wręcz nie potrafi, jak wywoływania RAW oraz korekt wad obiektywów oraz zbieżności (perspektywa).

Jako całość, FastStone Image Viewer otrzymuje ode mnie 5 gwiazdek. Natomiast, gdyby można było rozdzielić ocenę dla dwóch jej części: przeglądarki i edytora korekcyjnego, to odpowiednio byłoby to: 5 i 4,5.