File Encryption XP to niewielki program do szyfrowania dowolnych plików w systemie, wykorzystujący algorytm Blowfish i hasła, które podczas zabezpieczania nie są nigdzie zapisywane. W trakcie działania aplikacji nie są tworzone żadne pliki tymczasowe, a przydzielana pamięć jest szybko opróżniania, co w połączeniu z brakiem "tylnych drzwi" do programu, gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa podczas działania.