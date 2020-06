07.12.2017 17:39 • Recenzja do wersji 11.40.2097

Jakieś bzdury piszecie o tych wirusach, a dyskusja o TuneUP to już całkiem od czapy. Program nie czyści systemu, tylko zmniejsza, na ogół bezstratnie rozmiary rozmaitych plików - można w opcjach ustawić zmniejszenie stratne. Uzywam go do dużych skanowanych PDFów i radzi sobie fantastycznie. Sam soft składa sie w z kilkudziesięciu darmowych bibliotek spiętych w jeden wygodny interfejs. Korzystam stale wystawiając coś komuś w sieci - zdjęcia, pdfy, mptrójki, zwłaszcza przy małej ilości miejsca na różnych kontach, lub przy słabym wifi. Każdy kto wystawia coś publicznie powien przejechac wcześniej pliki tym softem

W najnowszej wersji (12+) wyświetla jednak nieinwazyjne reklamy.