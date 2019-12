Pobierz program

FileSeek to rozbudowane i wielofunkcyjne narzędzie do wyszukiwania plików zapisanych na dysku twardym komputera z systemem Windows.

FileSeek adresowany jest zarówno do mniej, jak i bardziej doświadczonych użytkowników. Możemy po prostu wpisać słowo kluczowe bądź nazwę pliku, który chcielibyśmy zlokalizować, ale istnieje także możliwość zdefiniowania rozmaitych parametrów umożliwiających zawężenie listy wyników. Co ciekawe, kryteria wyszukiwania można zapisać i synchronizować z innym urządzeniem, by nie trzeba było ich ustawiać ręcznie przed rozpoczęciem pracy. Sporym ułatwieniem jest również fakt, że FileSeek integruje się z menu kontekstowym Eksploratora Windows.

Aplikacja pozwala na wybranie lub wykluczenie określonej ścieżki zapisu, dołączenie lub wykluczenie wskazanych plików, lokalizowanie danych poprzez wskazanie rozmiaru poszukiwanego dokumentu, daty jego zapisu lub ostatniego odczytu. Program pozwala również zadecydować, czy wielkość wpisanych liter ma mieć znaczenie podczas wyszukiwania. To tylko przykłady kilku z wielu dostępnych opcji za pomocą których dostosujemy sposób działania FileSeek do własnych preferencji.

Dzięki obsłudze wielowątkowości, FileSeek oferuje możliwość znacznie szybszego wyszukania potrzebnych danych. Jest to szczególnie zauważalne, gdy porównamy działanie opisywanego narzędzia oraz wyszukiwarki dostępnej w systemie Windows.