Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

FileStar to dość nietypowe narzędzie, które śmiało można określić mianem kompilacji wielu innych aplikacji. Dzięki niemu możemy bowiem wykonywać rozmaite operacje na wybranych plikach.

Jak to działa?

Po umieszczeniu wybranego pliku w głównym oknie programu (można wskazać jego ścieżkę zapisu na dysku twardym lub innym nośniku danych bądź też skorzystać z techniki „przeciągnij i upuść” zobaczymy, jakie działania są dostępne. W przypadku utworów muzycznych będą to chociażby opcje konwertowania, w jeśli zaimportujemy dokument w formacie PDF, to FileStar zaproponuje nam podzielenie go, scalanie z innym plikiem czy też usunięcie wybranych stron.

Co jeszcze potrafi to narzędzie?

FileStar oferuje także możliwość edytowania obrazów. Łatwo i szybko zmienimy wymiary danego zdjęcia, przekonwertujemy je na inny format czy też zmodyfikujemy jego orientację z pionowej na poziomą lub odwrotnie. Takie działania, podobnie zresztą jak i inne wyżej wymienione, z pewnością pozwolą zaoszczędzić sporo czasu, a przy tym miejsce na HDD, bo nie trzeba instalować kilku aplikacji.

Najważniejsze cechy: