22.05.2017 21:16 • Recenzja do wersji 3.25.2

FileZilla to w pełni darmowy, otwartoźródłowy program do obsługi FTP w różnych wariantach, a także SFTP. Działa na wielu platformach, dostępna jest również wersja przenośna. Posiada intuicyjny, przejrzysty interfejs, a w menu całkiem sporo dodatkowych opcji. Cechą charakterystyczną jest kolejka transferu wraz z możliwością nadania priorytetów oraz ustawienia ilości przesyłanych naraz plików. Pliki, których z jakiegoś powodu nie udało się pobrać lub wysłać, grupowane są natomiast w oddzielnej zakładce. Dzięki temu możemy je za pomocą jednego kliknięcia przenieść z powrotem do kolejki. Tak zaawansowanych możliwości nie miał, krótko używany przeze mnie do tego celu, Total Commander. Wyświetlał on jedynie informację o niepowodzeniu przesłania danego pliku na serwer. Nie było możliwości grupowania transferów zakończonych niepowodzeniem z opcją ich ponowienia. Jeżeli tylko używany przez ciebie menedżer plików nie zapewnia zadowalającej obsługi FTP, FileZilla może się z powodzeniem stać twoim ulubionym programem do tego celu.