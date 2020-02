Pobierz program

Final Draft to obecnie najpopularniejszy program do pisania scenariuszy, spektakli teatralnych i innych artykułów. Aplikacja posiada prosty i czytelny interfejs, w którym znajduje się wygodny w obsłudze edytor tekstowy, przystosowany do niemal każdego rodzaju tekstu. To idealne rozwiązanie dla profesjonalnych scenarzystów filmowych i producentów, a także dla pozostałych autorów powieści, nowel czy artykułów publicystycznych.

Program został stworzony głównie do pisania scenariuszy filmowych, spektakli teatralnych i telewizyjnych seriali oraz innych programów dokumentalnych. Chcąc korzystać z Final Draft nie musimy znać zasad tworzenia scenariuszy lub innych skryptów tekstowych. Aplikacja automatycznie przekształci i dostosuje napisany tekst lub skrypt do standardów branżowych. Warto dodać, że również z tego oprogramowania korzystają światowe gwiazdy kina i telewizji, w tym między innymi Tom Hanks, James Cameron czy JJ Abrams.

W Final Draft znajdziemy też mnóstwo gotowych szablonów zawierające fragmenty scenariuszy, skryptów i innych rodzajów tekstów. Oprócz tego posiada też specjalny syntezator mowy do odczytywania tekstu i funkcję do wyszukiwania synonimów (wyrazów bliskoznacznych). Ponadto zawiera też wiele innych przydatnych narzędzi do drukowania całych powieści lub scenariuszy, zapisywania tekstu w formacie PDF, podświetlania wydzielonego fragmentu tekstu różnymi kolorami oraz sprawdzanie pisowni i ortografii w różnych językach.

