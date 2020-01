Po​bierz program

Find and Run Robot to niewielka i dostępna za darmo aplikacja, która pomimo swojego niepozornego wyglądu, znacznie ułatwia wyszukiwanie rozmaitych plików i dokumentów na komputerze.

W przeciwieństwie do systemowego mechanizmu wyszukiwania, program ten działa znacznie szybciej, prezentując wyniki jeszcze w czasie wpisywania zapytania w okno aplikacji - dzieje się tak dzięki zastosowaniu algorytmu "live search", który przypomina w działaniu techniki stosowane na niektórych stronach internetowych. Poza prezentowaniem wyników wyszukiwania w błyskawicznym tempie, program korzysta także z mechanizmów heurestycznych, pozwalających na ocenę trafności każdego znalezionego pliku na podstawie takich kryteriów, jak to, czy był on wybrany podczas poprzedniego wyszukiwania, czy też poziom zgodności z wprowadzonym zapytaniem.

Jak na tak niewielką aplikację, Find and Run Robot posiada naprawdę duże możliwości konfiguracji i personalizacji, a okno opcji jest zaskakująco bogate. Użytkownik może zdefiniować własne skróty klawiszowe, usunąć lub dodać konkretne miejsca i foldery, które mają być uwzględniane przy wyszukiwaniu - znajdą się tutaj nawet opcje związane z wyszukiwaniem poza dyskiem twardym, czyli na stronach internetowych i w wiadomościach e-mail. Do tego dochodzi obsługa wtyczek oraz skórek zmieniających wygląd programu.

