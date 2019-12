Finlandia udostępni darmowy kurs dotyczący sztucznej inteligencji – dla wszystkich w UE

Finlandia uruchomiła w ubiegłym roku bezpłatny internetowy kurs awaryjny dotyczący sztucznej inteligencji, mający na celu edukowanie swoich obywateli z zakresu nowych technologii. Teraz, z okazji kończącej się fińskiej prezydencji w UE, Ministerstwo Gospodarki i Pracy sfinansuje kurs z podstaw sztucznej inteligencji dla wszystkich członków Unii Europejskiej.

Kurs Elements of AI z pewnością sprawdził się w Finlandii, gdzie zapisało się na niego ponad 55 tysięcy obywateli. Na razie został przetłumaczony na język angielski, fiński, estoński oraz niemiecki, lecz wkrótce będzie dostępny we wszystkich językach, którymi posługują się obywatele UE. Koszt projektu wyniesie 1,7 mln euro.

Finland is making its online AI crash course free to the world - The Verge https://t.co/f7Kpxx84wB