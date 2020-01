​Pobierz program

FireAlpaca to bezpłatny i zarazem bardzo prosty w obsłudze edytor graficzny do rysowania i modyfikowania zdjęć na komputerze.

Aplikacja posiada wystarczający zestaw narzędzi i funkcji do tworzenia rysunku lub przeprowadzania edycji dowolnej fotografii. Interfejs programu jest czytelny i w pełni konfigurowalny. Użytkownicy mogą swobodnie dodawać oraz ustawiać poszczególne okna z narzędziami na głównym ekranie programu.

FireAlpaca umożliwia pracę na warstwach. W tym celu otrzymujemy dostęp do specjalnego panelu z różnymi warstwami, identycznego z jakim mamy do czynienia w najpopularniejszym obecnie narzędziu graficznym – Adobe Photoshop. W programie znajdziemy również wbudowany nawigator do wykonywania prostych czynności na pliku graficznym (pomniejszanie, powiększanie i obracanie w dowolnym kierunku).

Program potrafi przekształcać modyfikowany obrazek, nakładać efekty specjalne i dodawać wygładzenie krawędzi (anti-aliasing). Oferuje też możliwość korzystania z palety kolorów oraz z paska narzędziowego do tworzenia/modyfikowania rysunków - pędzel, gumka, wiadro czy kroplomierz. Nie mogło w nim również zabraknąć dodatkowych narzędzi do zmiany rozmiarów plików graficznych, rysowania gradientów, a także wbudowanych opcji do ustawiania odpowiedniego poziomu jasności, kontrastu i saturacji.