Firefox to jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie. Aplikacja świetnie radzi sobie z nowoczesnymi standardami internetowymi, zapewniając wsparcie dla HTML5 i CSS3, a także szybko renderując witryny. Jest to jednocześnie program, który dba o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników, a także pozwala na znaczne rozszerzenie swojej funkcjonalności za pomocą darmowych dodatków. Firefox w przeciwieństwie do Chrome i Internet Explorera pozwala na znacznie większe dopasowanie programu do potrzeb użytkownika.