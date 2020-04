Firefox 75 dostępny do pobrania. Mozilla chwali ulepszony pasek adresu

Udostępnij:

Firefox 75 jest już dostępny do pobrania, a Mozilla chwali zmiany, które w nim wprowadzono. Na tapecie przede wszystkim ulepszenia w zakresie działania paska wyszukiwania. Od teraz propozycje stron pojawiają się na ekranie już po pierwszym kliknięciu myszką, co pozwala szybciej do nich dotrzeć. Przy okazji na warsztat wzięto także wersję na Linuksa – zaznaczanie wyrazów i zdań poprzez klikanie na nich kursorem działa tu teraz analogicznie, jak w innych systemach operacyjnych.

Jak dowiadujemy się z dziennika zmian (w którym można przeczytać o wszystkich modyfikacjach w tej wersji przeglądarki), inna ważna dla użytkowników nowość w Firefoksie 75 to wyszukiwarka lepiej dostosowana do laptopów z mniejszymi ekranami. Mozilla deklaruje, że wszystkie zmiany związane z paskiem wyszukiwania generalnie pozwolą wyszukiwać strony sprytniej i szybciej. Mam jednak wątpliwości, czy są to na tyle rewolucyjne przemiany, by całkiem odmienić wrażenia użytkowników.

Pasek wyszukiwania w Firefoksie 75 sam wyświetla propozycje po kliknięciu na nim kursorem myszki.

Oczywiście poza zmianami w zakresie funkcji, Firefox dostał także pakiet poprawek związanych z bezpieczeństwem. Wprowadzono 6 kluczowych poprawek, o szczegółach których można przeczytać na stronie Mozilli.

W kontekście aktualizacji Firefoksa warto zauważyć, że jest to nietypowy widok na tle Chrome'a czy Edge'a. Twórcy dwóch ostatnich wymienionych przeglądarek w dobie koronawirusa zdecydowali się nie wydawać nowych dużych wersji programów, skupiając się wyłącznie na naprawianiu błędów i wydawaniu łatek bezpieczeństwa. Mozilla deklaruje, że (przynajmniej póki co) Firefox będzie wydawany zgodnie z harmonogramem.

Firefoksa na Windowsa i macOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.