Firefox 79 z ważnym narzędziem prywatności. Nowy mechanizm ochroni przed śledzeniem

Firefox 79 to kolejny przykład wyścigu pomiędzy producentami przeglądarek, a twórcami narzędzi do szpiegowania użytkowników sieci. To takie błędne koło. Twórcy oprogramowania męczą się, aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność użytkownikom, a po chwili firmy zajmujące się marketingiem tworzą nowe rozwiązania, pomagające im śledzić ruch użytkowników internetu.

Wydana w ubiegłym tygodniu Mozilla Firefox 79 otrzymała nowe narzędzie, z którego będą szczególnie zadowoleni użytkownicy stawiający na prywatność. Enhanced Tracking Protection (ETP) 2.0 broni przed nową techniką śledzenia w sieci, zwaną "śledzeniem przekierowań".

Wersja 79 przeglądarki Mozilla Firefox zadebiutowała 28 lipca 2020 roku. Jednakże nie wszystkie nowe funkcje zostały od razu wprowadzone. Jak teraz się dowiadujemy, Mozilla po cichu wprowadza nowe narzędzie blokujące śledzenie przekierowań. Funkcja jest uruchamiana automatycznie w formie wewnętrznego składnika przeglądarki i część użytkowników już z niej korzysta. Pozostali muszą czekać, aż przyjdzie na nich pora.

Firefox 79 z nową wersją Enhanced Tracking Protection – narzędzia dbającego o naszą prywatność

Prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni funkcja Enhanced Tracking Protection 2.0 powinna pojawić się już u każdego użytkownika Firefox w wersji 79. Jest to nowa wersja narzędzia wprowadzonego w lipcu 2019 roku. Jej zadaniem od początku było pilnowanie, aby podczas wyświetlania danej witryny, przeglądarka korzystała jedynie z niezbędnych do jej uruchomienia ciasteczek. Blokowane są więc między innymi tzw. trackery, które śledzą każdy następny ruch użytkownika w sieci.

Takie sztuczki stosują głównie reklamodawcy. Analizują ruch użytkownika w sieci, a właściwie każą następnie odwiedzaną witrynę internetową. Na podstawie tych danych opracowują profil reklamowy użytkownika. To nic więcej jak po prostu śledzenie i inwigilacja. Tutaj na ratunek przychodzi Enhanced Tracking Protection 2.0. Oprócz blokady niepotrzebnych ciasteczek, Firefox będzie co 24 godziny likwidować każde niezbędne cookies, które również będą służyć do trackingu. Bo może się zdarzyć i tak.

Enhanced Tracking Protection 2.0 jest odpowiedzią na... odpowiedź rynku reklamy i analityki internetowej. Odkąd przeglądarki takie jak Chrome, Firefox czy Brave (ale i pozostałe) uruchomiły w ciągu ostatniego roku nowe zabezpieczenia chroniące prywatność swojego kodu, tego typu przedsiębiorstwa stworzyły nowe rodzaje skryptów śledzących. I tak będzie zapewne w kółko, dopóki takie zjawiska nie zostaną lepiej uregulowane prawnie.

