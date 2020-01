Pobi​erz program

Ostatnia edycja jednej z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie, która kompatybilna jest z systemem Windows XP/Vista. Wydanie to oznaczone zostało przez Mozillę jako ESR (Extended Support Release), czyli z wydłużonym wsparciem technicznym.

Firefox to jedna z najpopularniejszych przeglądarek internetowych na świecie. Aplikacja świetnie radzi sobie z nowoczesnymi standardami internetowymi, zapewniając wsparcie dla HTML5 i CSS3, a także szybko renderując witryny. Jest to jednocześnie program, który dba o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników, a także pozwala na znaczne rozszerzenie swojej funkcjonalności za pomocą darmowych dodatków. Firefox w przeciwieństwie do Chrome i Internet Explorera pozwala na znacznie większe dopasowanie programu do potrzeb użytkownika.

Program po instalacji oferuje najważniejsze funkcje przydatne podczas codziennego korzystania z Internetu. Firefox, posiada intuicyjny interfejs, oferuje możliwość przeglądania stron w kartach oraz blokowania wyskakujących okien. Przeglądarka posiada wbudowane mechanizmy sprawdzania pisowni tekstu wprowadzanego przez użytkownika na stronach internetowych. W przeglądarkę został wbudowany menadżer pobierania plików, umożliwiający wznowienie pobierania pliku w przypadku zerwania połączenia internetowego.

Firefox zapewnia wysoką zgodność z HTML5 i CSS3, wspiera także połączenia HTTP/2. Dzięki przesyłanym przez Mozillę informacjom chroni użytkownika przed fałszywymi stronami internetowymi. Aplikacja integruje się z funkcjami interfejsu Windows (np. wskaźnik pobierania pliku), pozwala także na skorzystanie z wbudowanych, bogatych opcji przeznaczonych dla twórców stron internetowych. Dzięki Firefoksowi nie tylko przeglądniemy strony, ale także stworzymy zupełnie nowe.

