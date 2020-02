Firefox Preview obsługuje WebExtensions. Można zainstalować uBlock Origin

Udostępnij:

Firefox Fenix na Androida, który obecnie występuje pod nazwą Preview, docelowo (i najpewniej jeszcze w tym roku) zastąpi mobilnego Firefoksa, jakiego znamy obecnie. Przeglądarka jest rozwijana od dłuższego czasu, ma minimalistyczny interfejs z domyślnym paskiem nawigacji na dole ekranu i obsługuje ciemny motyw – w tym automatyczną jego zmianę, zgodnie z ustawieniami systemowymi.

Firefox Preview obsługuje już także rozszerzenia WebExtensions, a zainteresowani mogą od teraz testować, jak się sprawuje uBlock Origin. W testowym wydaniu Nightly Firefoksa Preview na Androida pojawiła się bowiem możliwość instalacji tego dodatku, na co zwrócił uwagę serwis Techdows. Nie trzeba przy tym kombinować z żadnymi ukrytymi opcjami, a po prostu zajrzeć do opcji.

Firefox Preview na Androidzie i instalacja rozszerzeń.

Aby sprawdzić, jak uBlock Origin sprawuje się w mobilnym Firefoksie, należy pobrać testową wersję przeglądarki, a następnie zajrzeć do głównych ustawień. Sekcja dodatków (tutaj jeszcze w nieprzetłumaczonej formie – add-ons) znajduje się pod koniec listy, w grupie Zaawansowane. Po jej wybraniu, na ekranie pojawią się wówczas możliwe do zainstalowania rozszerzenia, czyli w chwili pisania niniejszego tekstu – jedynie uBlock Origin. Aby go zainstalować, należy dotknąć symbolu +, a następnie zatwierdzić działanie przyciskiem Add.

Po zakończonej instalacji, rozbudowane ustawienia samego uBlock Origin można kontrolować podobnie, jak w desktopowej odmianie. Możliwe jest więc między innymi wyłączenie wstępnego ładowania stron, tworzenie filtrów czy białej listy. Testując rozszerzenia Firefoksa Preview warto pamiętać, że mówimy o wersji Nightly, czyli testowym, niestabilnym wydaniu, które może sprawiać kłopoty i działać w nieprzewidziany sposób.

Firefox Preview na Androida jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania. Opisywaną edycję Nightly można znaleźć w rozwijanym menu Wszystkie wersje.