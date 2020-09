19.10.2017 02:37 • Recenzja do wersji 57.0b3

Naprawdę długo korzystam z Chrome'a, można liczyć w latach i przesiadka (póki co "na testa") na nowego Firefoxa Quantum jest dużym zaskoczeniem. Zauważalnie szybciej ładuje strony, oczywiście w porównaniu do Chrome, który jest bez wątpienia liderem wśród przeglądarek. Nowy Firefox jest ładny, nie przesycony śmieciami na siłę. Teoretycznie dba o prywatność, ochronę danych, na co od zawsze w sumie Firefox naciska. Miłe zaskoczenie, oby nie było regresu do wersji stabilnej. Póki co nie zauważyłem żadnych wad. Polecam chociaż przetestować.