Firefox Send i Firefox Notes niedostępne. Mozilla wycofała obydwie usługi

Udostępnij:

Firefox Send i Firefox Notes nie są już "częścią rodziny produktów" twórców Firefoksa. Mozilla zdecydowała, że chce się skupić na mniejszej liczbie swoich pomysłów, wobec czego Send i Notes nie będą już dalej rozwijane i dostępne. Jak podaje, jest to element strategii związanej z restrukturyzacją z sierpnia 2020 roku, w ramach której Mozilla zwolniła ok. 250 osób.

Firefox Send to usługa, która pozwalała łatwo i szybko wysyłać pliki przez internet. Po raz pierwszy została pokazana w ramach programu Test Pilot 3 lata temu. Od tamtego czasu Firefox Send był długo testowany, ale ostatecznie został udostępniony wszystkim internautom w 2019 roku – na tym etapie pozwalając już na wysyłanie plików do 2,5 GB. Jak podaje Mozilla, od tamtego czasu serwis nie zawsze był wykorzystywany przez użytkowników zgodnie z przeznaczeniem. Z czasem wysyłano za jego pomocą malware, a Mozilla wstrzymywała jego działanie, by zająć się problemem.

Firefox Notes tymczasem to niewielki dodatek do Firefoksa, który pozwala tworzyć notatki. W tym przypadku czas teraźniejszy jest nieprzypadkowy, bo choć aplikacja nie jest już rozwijana i nowi użytkownicy nie mogą jej zainstalować, to dotychczasowi mają jeszcze czas by się nią nacieszyć i wyeksportować notatki na zewnątrz (Mozilla zapowiada, że taka funkcja pojawi się u wszystkich obecnych użytkowników).

Mozilla dziękuje za cierpliwość i jednocześnie zapewnia, że jej działania będą teraz skupione między innymi na usługach Mozilla VPN, Firefox Monitor i Firefox Private Network.

Firefox na Windowsa i macOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.