Firefox rezygnuje z funkcjonalności backspace, bo ludzie klikają go przypadkiem

Udostępnij:

Google i Microsoft już to w swych przeglądarkach zrobili, a teraz ma dołączyć do nich Mozilla. Skończy się tym samym era cofania poprzez klawisz backspace.

Firefox 86 porzuci kombinacje klawiszowe backspace, a także backspace+shift, donosi serwis TechDows. To ponoć efekt częstych przypadków kliknięcia omyłkowego, które prowadzi do utraty danych na stronach z formularzami.

Scenariusz wbrew pozorom nie jest wyjątkowo abstrakcyjny. Jeśli użytkownik, kasując treść z formularza, nie zaznaczy pola tekstowego, to faktycznie dochodzi do cofnięcia do poprzedniej karty. Nie wiadomo, jak częste jest to zjawisko, ale temat poruszano już siedem lat temu i wówczas wg Bugzilli rzeczony skrót aktywowano 40 mln razy na miesiąc.

Gdyby jednak ktoś chciał pozostać przy dotychczasowych regułach, zostanie mu udostępniony parametr konfiguracyjny browser.backspace_action . Domyślnie natomiast skrót będzie przesunięty pod Alt+Lewy lub Command+Lewy w przypadku Maców.

Przypomnijmy jeszcze, zmiana ma wejść w życie wraz z Firefoksem 86, którego premierę zaplanowano na 23 lutego br.