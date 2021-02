Pobierz ​program

Firework pozwala w łatwy sposób zmienić dowolną stronę internetową w aplikację desktopową, której uruchomienie nie wiąże się z koniecznością korzystania z przeglądarki internetowej.

Narzędzie daje możliwość tworzenia dowolnej ilości własnych "aplikacji", które tak naprawdę są oknem wyświetlającym zawartość podanego adresu internetowego. Dostępne są one w postaci ikonek w głównym oknie programu i ułatwiają korzystanie z ulubionych serwisów internetowych. Dzięki Firework stworzymy np. prostego klienta poczty do obsługi Gmaila, komunikator Messenger czy aplikację do korzystania z Facebooka. To tylko przykładowe zastosowania programu - scenariusz jego użycia ograniczają w zasadzie jedynie potrzeby samego użytkownika.

Obsługa programu pomimo braku polskiej wersji językowej nie powinna nikomu przysporzyć problemów. Dodawanie do Fireworka kolejnych serwisów webowych opiera się tylko o wklejenie w odpowiednim polu adresu URL.

