Firmware Tesli zdradza plany na przyszłość. Jest szansa na akumulator 109 kWh

Tesla Model S, 3 oraz X to pojazdy, które mogą być w przyszłości zasilane akumulatorami o użytecznej pojemności aż 109 kWh. To wnioski, do których doszedł Jason Hughes, który przeanalizował oprogramowanie BMS odpowiedzialne za zarządzanie baterią w Teslach i natrafił na fragmenty kodu wskazujące na przygotowania właśnie do takiej zmiany.

Na odkrycie opublikowane na Twitterze zwrócił uwagę serwis elektrowoz.pl. Szacuje się, że użyteczna pojemność 109 kWh to około 114 kWh pojemności całkowitej, a takiego akumulatora jeszcze w Teslach nie było. Jason Hughes tłumaczy, że w nowych akumulatorach ogniwa miałyby zostać zgrupowane po 108 sztuk, a napięcie sięgnie 450 V.

Spent a little time RE'ing some recent Tesla BMS firmware.



Some variables were tweaked to fit 108 cell groups (~450V pack).



There is a packID that starts life set to ~109 kWh usable (400+ miles).



Bunch of other tweaks suggest prep for new S/X/3 pack configs at some point. 🔋