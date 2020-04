Pobierz program

Fishing Planet to gra adresowana głównie do fanatyków wędkarstwa, którzy z rozmaitych powodów nie mogą udać się nad jezioro, a chcieliby w dalszym ciągu realizować swoją pasję.

Za darmo!

Warto zaznaczyć, że Fishing Planet na PC jest dostępny za pośrednictwem Steama. Gra wykorzystuje model biznesowy free-to-play, co oznacza, że za jej ściągnięcie nie są pobierane żadne opłaty. W toku rozgrywki natkniemy się jednak na możliwość kupowania dodatkowych przedmiotów za prawdziwe pieniądze.

Mnóstwo zawartości

Fishing Planet oddaje do dyspozycji aż 19 unikatowych lokacji z różnymi stanowiskami, gdzie możemy skorzystać z trzech rodzajów wędkarstwa: spławikowego, spinningowego i gruntowego, próbując złowić ponad 120 gatunków ryb za pomocą różnego rodzaju przynęt. Co istotne, łowimy nie tylko na brzegu, gdyż produkcja oferuje dostęp do kajaków i motorówek (metalowe łódki płaskodenne, pontony i łódki bassowe).

Przede wszystkim multiplayer

Docelowo w Fishing Planet zabawa skupia się na rozgrywce wieloosobowej za pośrednictwem internetu, niemniej coś dla siebie znajdą tu również osoby, które preferują rywalizację przeciwko sztucznej inteligencji.

Wysokiej jakości grafika

Zmienne warunki atmosferyczne, różne pory roku i cykl dnia i nocy sprawiają, że w Fishing Planet działamy nie tylko przy sprzyjającej pogodzie. Warto wspomnieć także o oprawie wizualnej, bowiem w zależności od wiatru, prądu wody i głębokości na ekranie zobaczymy inne efekty wizualne.

Najważniejsze cechy:

symulator łowienia ryb

tryb dla jednego i wielu graczy

ponad 120 gatunków ryb

19 lokacji

w pełni trójwymiarowa, szczegółowa oprawa wizualna

Minimalne wymagania sprzętowe gry: