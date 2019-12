02.04.2016 11:21 • Recenzja do wersji 5.1.9

Wtyczka przydatna dla każdego kto w prosty sposób chce wiedzieć gdzie jest, i np. polska domena wcale nie oznacza, że jest w Polsce itd. i jeśli tak jest, to tu jest to do określenia, plus cała masa dodatkowych informacji łącznie z adresem ip. i możliwością sprawdzenia czy strona jest bezpieczna i więcej. Flagfox aktualizowany na bieżąco nie pozwoli pobłądzić. Czasem pojawia się powiadomienie o treści, że Flagfox stwierdził, iż kraj w którym znajduje się serwer jest w takim a takim miejscu pomimo, że adres wskazuje, że to gdzie indziej i wyjaśnia na podstawie czego to określa - ciekawostka - norma. Po najechaniu kursorem na dobrze widoczną na pasku adresu ikonę są wyświetlane podstawowe informacje - nazwa domeny, IP, położenie serwera, kraj domeny.

Dla każdego użytkownika zorientowanego geograficznie ze znajomością flag zazwyczaj od razu wszytko jest jasne co tego by wyobraził sobie gdzie jest, a resztę może sprawdzić klikając na ikonkę prawym przyciskiem myszy, tu przy okazji może się ustrzec przed przypadkowym wejściem na tereny mniej bezpieczne i w razie wątpliwości wyświetlić reputację strony lub ją przeskanować, jeśli strona jest średnio fajna to wiedząc gdzie jest można już tam nie zaglądać. Z poziomu tego samego menu można między innymi także przetłumaczyć stronę.

Oprócz wyświetlania najważniejszych informacji oraz posiadania funkcji ułatwiających nawigację i podnoszących bezpieczeństwo posiada ich trochę (sporo) dodatkowych, tyle opcjonalnych, co przydatnych.

Sprawdzi się między innymi w przeglądarkach SeaMonkey, Firefox, Pale Moon. itp.

Wtyczką o podobnej funkcjonalności choć chyba o nieco mniejszych możliwościach jest World IP, nic poza własnymi uprzedzeniami nie stoi na przeszkodzie by korzystać z obu.