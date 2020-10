Pobierz prog​ram

Flutter to darmowe narzędzie programistyczne firmy Google, które umożliwia tworzenie natywnych aplikacji na urządzenia z systemami iOS i Android przy użyciu jednego kodu.

Oznacza to, że nie trzeba już dysponować osobnymi narzędziami, ale można zrobić użytek z Fluttera, by ułatwić sobie pracę, tworząc aplikacje zarówno łatwiej, jak i szybciej. Należy jednak pamiętać, że Flutter bazuje na języku programowania Dart, co może stanowić przeszkodę wśród niektórych twórców. Pierwsze aplikacje z wykorzystaniem tego narzędzia mogą powstawać wolniej, ale po nabraniu doświadczenia programiści niewątpliwie zaoszczędzą sporo czasu.

Flutter zawiera bogaty zestaw w pełni konfigurowalnych widżetów, dzięki którym zaprojektujemy interfejs aplikacji w bardzo krótkim czasie, zapoznając się z wprowadzanymi zmianami w czasie rzeczywistym (na ekranie urządzenia przenośnego). Warto dodać, że poprzez wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań narzędzie może pochwalić się szybkim działaniem. Autorski silnik renderowania sprawia, że trwa ono zaledwie chwilę, a programista nie musi przygotowywać osobnego interfejsu dla każdej wersji projektu.

Jeśli dopiero rozpoczynamy swoją przygodę z pisaniem aplikacji mobilnych lub też chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferuje Flutter, powinniśmy zapoznać się z oficjalnymi materiałami wideo udostępnionymi przez Google w serwisie YouTube.