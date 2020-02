17.08.2017 08:15 • Recenzja do wersji 0.5.8

W pewnym sensie kolejny program "wymyślający koło na nowo". Pozycja TotalCommander`a jest tak silna i ugruntowana, że wszelakie próby jej "przejęcia" są w zasadzie skazane na marginalizacje. Inaczej nieco temat ma się w przypadku systemów z rodziny Apple. Tam np. trolCommander albo wcześniej muCommander mogą dać pewną namiastkę, ale z doświadczenia i tak z czasem zatęsknimy za TC. Swoją drogą TC to program który "prawie każdy powinien kupić" a jak jest? wiadomo.



Sam program Fman - instalator jak od Google Chrome, po instalacji dostajemy ascetyczny i minimalistyczny interfejs, ze straszącym "NOT REGISTERED", brak dostępu do opcji, przy kolejnym uruchomieniu jest informacja: wybierz A, B, C aby uruchomić albo kup za 14 euro.



Ogólnie nie.