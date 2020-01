Pobier​z program

Folder Guard to pomimo niewielkich rozmiarów potężne narzędzie do ochrony poufnych danych, które wykorzystywane może być do kontroli dostępu do wybranych plików, folderów i innych zasobów systemu Windows.

Program daje użytkownikowi możliwość zablokowania dostępu do cennych plików i folderów poprzez zastosowanie hasła. Oferowana jest również funkcja, z pomocą którą całkowicie ukryjemy prywatne dane, a dostęp do nich będzie możliwy dopiero po poprawnym zalogowaniu do narzędzia. Inne tryby zabezpieczania w jakie wyposażony został Folder Guard to ochrona np. plików systemowych przed ich modyfikacją lub usunięciem, wyłączenie dostępu do nośników wymiennych, ograniczenie dostępu do Panelu sterowania systemu Windows itp. W odróżnieniu od innych rozwiązań tego typu Folder Guard chroni dane bez ich szyfrowania.

Z pomocą Folder Guard zabezpieczymy hasłem niemal każdy przechowywany na dysku folder, chroniąc tym samym prywatne dane przed nieautoryzowanymi użytkownikami. Narzędzie umożliwia obsługę dowolnej ilości lokalizacji, pozwalając stosować dla nich różne hasła lub korzystać z hasła głównego. Korzystając z programu posiadamy również możliwość kontroli dostępu do aplikacji. Inne funkcje to praca w trybie ukrycia oraz obsługa skrótów klawiszowych.

Folder Guard obsługuje dyski twarde oraz partycje z systemami plików FAT16, FAT32 i NTFS.

