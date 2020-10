Pobierz pro​gram

Folder Lock to proste w użyciu narzędzie do zabezpieczania i ukrywania ważnych danych hasłem. Program posiada zaawansowany mechanizm szyfrujący, który pozwala zabezpieczyć pliki użytkownika 256-bitowym algorytmem. W tym wypadku osoby korzystające z programu nie muszą się o martwić o ewentualną kradzież swoich danych.

Program doskonale nadaje się również do zabezpieczania dowolnego katalogu znajdującego się na dysku twardym. W momencie dodania wybranych folderów do aplikacji, zostają one zabezpieczone i nie są już widoczne z poziomu systemu operacyjnego. W ten sposób dane nie będą dostępne dla pozostałych użytkowników korzystających z tego samego komputera.

Obsługa programu jest banalnie prosta. Użytkownik może łatwo i szybko zabezpieczyć, ukryć lub zablokować hasłem dowolne katalogi lub pliki, korzystając z wbudowanej metody „przeciągnij i upuść”, która usprawnia i znacząco przyśpiesza korzystanie z aplikacji. Warto również wspomnieć o tym, że Folder Lock umożliwia zabezpieczanie całych partycji. Dotyczy to zarówno partycji systemowych jak i logicznych.

Podczas szyfrowania danych, tworzymy nowy folder w dowolnym miejscu na dysku twardym i zabezpieczamy go dodatkowym hasłem. Następnie wybieramy odpowiedni system plików i rozmiar folderu, a po chwili program automatycznie go utworzy w formie dodatkowego napędu widocznego w Eksploratorze Windows. Katalog ten działa na zasadzie wirtualnego napędu, który chroni i zabezpiecza dane osobowe dodatkowym algorytmem szyfrującym.

Folder Lock posiada też narzędzie do tworzenia i przywracania kopii zapasowych danych w formie Online na serwerze producenta (wymagana bezpłatna rejestracja). Oprócz tego znajdziemy w nim inne przydatne funkcje do kopiowania zabezpieczonych danych na dowolny nośnik USB lub CD/DVD, a także do zabezpieczania prywatnych danych użytkownika (karty kredytowe itp.).

