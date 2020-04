Foliarze nie zatrzymają 5G w USA. Sieci będą nadal wdrażać technologię

Pandemia paraliżuje ekonomię, a swoje dokłada jeszcze dezinformacja i fake newsy. Mimo wszystko sytuacja związana z siecią 5G nie wszędzie jest zagrożona: amerykańskie koncerny telekomunikacyjne nie tylko odłożyły na to środki, ale wręcz nawet ostatnio zwiększyły pule funduszy na ten cel.

Wydaje się, że o ile teorie spiskowe mają sporą nośność w sieci, a nawet okazjonalnie przyczyniają się do palenia masztów, rewolucja komórkowa nastąpi tak czy inaczej. Co prawda w Europie w kilku krajach, w tym Polsce odwołano przetargi na realizację 5G, ale w przypadku USA takie widmo nie wisi nad lokalnymi telekomami.

Lynnette Luna, główny analityk w firmie GlobalData zauważa, że 5G to bardzo lukratywna technologia, która ma potencjał do napędzania gospodarki przez najbliższą dekadę.

W Ameryce w ostatnim czasie Verizon odłożył aż 18,5 miliarda dolarów na stworzenie infrastruktury 5G, zwiększając pulę środków o okrągły miliard dolarów. Firma, pomimo niepewnej sytuacji i epidemii fejków, nadal ma zamiar wprowadzić sieć 5G do 30 nowych miast do końca tego roku, a także poszerzyć infrastrukturę w 30 miastach, w których 5G wprowadzono w 2019.

We'll move FAST to bring the @TMobile and @Sprint networks together and build #5GforAll. How fast? New T-Mobile is already deploying midband 5G spectrum in Philly. And we're just getting started. pic.twitter.com/o3LLKA6K9Q