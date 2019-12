Pobierz p​rogram

FoneLab iPhone Data Recovery to skuteczne narzędzie przeznaczone do kompleksowego odzyskiwania danych z urządzeń z systemem iOS.

Program pozwala przywrócić pliki zarówno zapisane w pamięci urządzenia, jak również w kopii zapasowej iTunes lub usłudze iCloud. Z jego pomocą w wygodny sposób odzyskamy m.in. utracone wiadomości tekstowe, dane z iMesssages i WhatsApp, kontakty, notatki, zdjęcia i filmiki, muzykę, historie połączeń itp. FoneLab iPhone Data Recovery sprawdzi się w przypadku nieumyślnego usunięcia plików, awarii urządzenia, przywrócenia konfiguracji fabrycznej, utraty kody dostępu czy kradzieży sprzętu, dając możliwość przywrócenia istotnych dla użytkownika danych.

Aktualna wersja FoneLab iPhone Data Recovery wspiera następujace urządzenia firmy Apple: iPhone XS/XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6S/6S Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5S/5C/5/4S.