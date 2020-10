Pobierz ​program

FonePaw Android Data Recovery to zaawansowane narzędzie do odzyskiwania danych ze smartfonów działających pod kontrolą systemu Android. Aplikacja wyróżnia się stosunkowo prostą obsługą i przejrzystym interfejsem graficznym.

Za jej pomocą możemy odzyskać utracone dane, takie jak kontakty (wliczając w to imiona, numery telefonów, adresy e-mail i nie tylko), a także skasowane przez pomyłkę wiadomości SMS, załączniki z wiadomości MMS, fotografie i filmiki, wszelakie dokumenty, a nawet listy połączeń. Program pozwala więc w teorii na odzyskanie wszystkich ważnych danych, które mogliśmy utracić w wyniku pomyłki, awarii sprzętu lub uszkodzenia urządzenia, bądź też karty pamięci.

FonePaw Android Data Recovery obsługuje wszystkie telefony z systemem Android poczynając od wersji 2.1 do najnowszej, w tym urządzenia takich marek jak Sony, LG, Samsung, HTC, Motorola i inne. Sam proces odzyskiwania danych jest całkiem prosty i sprowadza się do podłączenia urządzenia, a następnie wybrania typu plików, które chcemy odzyskać, po którym to wyborze pozostaje jedynie rozpoczęcie skanowania.

