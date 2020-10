P​obierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

FonePaw Video Converter Ultimate to rozbudowany konwerter plików multimedialnych, za pomocą którego przekonwertujemy zarówno pliki wideo i audio na inne, preferowane przez nas formaty. Dzięki wsparciu nowoczesnych technologii, cały proces przebiega bardzo szybko i sprawnie.

Jak na zaawansowaną aplikację tego typu, FonePaw Video Converter Ultimate od początku wyróżnia się dopracowanym i nowoczesnym interfejsem graficznym. Przydatny jest również pierwszy ekran, który pomaga w wyborze odpowiedniej opcji. Wśród dostępnych akcji, mamy do wyboru import plików z dysku lub innego nośnika, bądź też ich ściągnięcie z sieci (z takich popularnych serwisów, jak chociażby YouTube, Facebook, Vimeo i nie tylko), ich edycja we wbudowanym w program edytorze oraz oczywiście sama konwersja do wybranego formatu. Program obsługuje wszystkie najpowszechniejsze formaty multimediów, takie jak MP4, MOV, MKV, AVI, DVD, MP3, WAV, M4A, WMA i nie tylko. Ciekawostką jest również obsługa materiałów w zdobywającej coraz większą popularność rozdzielczości 4K oraz możliwość edytowania ustawień 3D.

Wbudowany edytor pozwala na zastosowanie popularnych i podstawowych operacji, takich jak przycięcie wideo, zmiana głośności ścieżki dźwiękowej czy też dodanie efektów (zmiana jasności, jaskrawości itd.) oraz znaku wodnego. Na każdym etapie użytkownik ma dostęp do podglądu, pozwalającego ocenić wprowadzone zmiany. W przypadku konwersji wielu plików, aplikacja także radzi sobie naprawdę dobrze, oferując część możliwych do przeprowadzenia operacji bezpośrednio na samej liście multimediów.

Uwaga!